Михаэль Шумахер перенесёт ещё одну операцию

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер снова будет прооперирован. Немецкому гонщику внедрят стволовые клетки в сердечную ткань, сообщает Contro Copertina.

По словам кардиохирурга Филиппа Менаше, задача врачей состоит в том, чтобы восстановить нервную систему. Сейчас Шумахер страдает от остеопороза и атрофии мышц.

Врачи отмечают, что в последнее время наука совершила прорыв в лечении при помощи стволовых клеток.

"Но это не меняет того факта, что мы еще мало знаем о человеческом мозге. Пока сложно сказать, к каким результатам приведет операция", — заявил нейрохирург Никола Аккьяри.

Шумахер получил травму головного мозга, ударившись о камень во время катания на горных лыжах в декабре 2013 года. Немцу проделали несколько операций, но состояние гонщика по-прежнему стабильно плохое.