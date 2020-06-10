Названы зарплаты хоккеистов "Автомобилиста"
Зарплатная ведомость хоккейного клуба "Автомобилист" на следующий сезон составляет 817 млн рублей. По сведениям "СЭ", самым дорогим для клуба хоккеистом является вратарь Якуб Коварж. Голкипер получает 90 млн рублей за сезон.
"Автомобилист" принимал участие во всех 11 сезонах КХЛ. Семь раз команда выходила в плей-офф и лишь однажды прошла первый раунд Кубка Гагарина.
Зарплаты хоккеистов "Автомобилиста"
- Якуб Коварж (в) - 90 млн.
- Анатолий Голышев (н) - 70 млн.
- Брукс Мэйсек (н) - 65 млн.
- Питер Холланд (н) - 60 млн.
- Захар Арзамасцев (з) - 50 млн.
- Алексей Василевский (з) - 45 млн.
- Дэн Секстон (н) - 45 млн.
- Станислав Бочаров (н) - 40 млн.
- Алексей Макеев (н) - 40 млн.
- Чей Геноуэй (з) - 38 млн.
- Максим Березин (з) - 35 млн.
- Джефф Плэтт (н) - 35 млн.
- Денис Бодров (з) - 30 млн.
- Георгий Белоусов (н) - 30 млн.
- Михаил Мамкин (з) - 25 млн.
- Павел Куликов (н) - 25 млн.
- Вячеслав Литовченко (н) - 22 млн.
- Евгений Мозер (н) - 20 млн.
- Андрей Обидин (н) - 12 млн.
- Сергей Зборовский (з) - 10 млн.
- Николай Тимашов (з) - 10 млн.
- Александр Щемеров (з) - 8 млн.
- Степан Хрипунов (н) - 8 млн.
- Леонид Фомин (в) - 4 млн.