Названы зарплаты хоккеистов "Автомобилиста"

Зарплатная ведомость хоккейного клуба "Автомобилист" на следующий сезон составляет 817 млн рублей. По сведениям "СЭ", самым дорогим для клуба хоккеистом является вратарь Якуб Коварж. Голкипер получает 90 млн рублей за сезон.

"Автомобилист" принимал участие во всех 11 сезонах КХЛ. Семь раз команда выходила в плей-офф и лишь однажды прошла первый раунд Кубка Гагарина.

Зарплаты хоккеистов "Автомобилиста"