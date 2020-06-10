"Сельта" ведёт переговоры с "Локомотивом" о покупке Смолова

"Сельта" планирует выкупить трансфер нападающего "Локомотива" Фёдора Смолова. Стороны уже приступили к переговорам, сообщает "Чемпионат".

Смолов перешёл в "Сельту" в январе на правах аренды до окончания сезона-2019/20. Испанцы заплатили железнодорожникам 600 тыс. евро. В контракте прописана сумма, за которую клуб из Виго может выкупить трансфер полностью - 6 млн евро.

Смолов провёл в составе команды пять матчей, в которых забил один гол. Он отличился на "Сантьяго Бернабеу" в матче с "Реалом" (2:2).

Клуб из Виго ведёт борьбу за выживание. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. В первом матче после возобновления чемпионата "Сельта" примет "Вильярреал". Игра запланирована 13 июня.