"Спартак" объявил об уходе целого ряда игроков. Футболисты выступали за вторую и молодёжную команды клуба.
С нового сезона в составе красно-белых не будут выступать:
"Хотим поблагодарить за игру и работу на тренировках игроков, которые покидают клуб", — говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".
Опытный Шишкин в прошлом сезоне отыграл 20 матчей за "Спартак-2" в ФНЛ. На счету Дьякова две игры и один забитый мяч.
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".