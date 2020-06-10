"Спартак" покинули сразу девять футболистов

"Спартак" объявил об уходе целого ряда игроков. Футболисты выступали за вторую и молодёжную команды клуба.

С нового сезона в составе красно-белых не будут выступать:

Роман Шишкин;

Виталий Дьяков;

Николай Тюнин;

Пётр Володкин;

Максим Калачевский;

Артём Горбулин;

Никита Мирошниченко;

Альберт Хабиров;

Идриса Самбу.

"Хотим поблагодарить за игру и работу на тренировках игроков, которые покидают клуб", — говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Опытный Шишкин в прошлом сезоне отыграл 20 матчей за "Спартак-2" в ФНЛ. На счету Дьякова две игры и один забитый мяч.