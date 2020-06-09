Дацик хочет бой с Емельяненко и его получит

Виктория Дацик, супруга скандального бойца Вячеслава Дацика, сообщила, что его ожидает бой с Александром Емельяненко. По словам женщины, на возможность проведения поединка не повлияет тюремный срок её мужа.

Ранее Дацик был осужден на один год за незаконное пересечение границы между Россией и Эстонией.

"Вячеслав собирается продолжать карьеру. Он сейчас выйдет, снова восстановит форму, потому что как-никак, за полгода она потеряна. Будет заниматься дальше саморазвитием, боями, и скоро заключим новый контракт, с новым промоушеном. Пока я не могу сказать с каким, это секрет. С Александром Емельяненко у них обязательно будет бой, потому что Слава этого хочет, и Саша тоже на это согласился", - заявила Виктория.

Вячеслав Дацик

Скандальный боец будет отбывать наказание в третий раз. Дацик провел в октагоне 13 боёв, в которых одержал шесть побед. В кикбоксинге провёл 8 поединков, одержав шесть побед.

В 2019 году проиграл Жерому Ле Банне в кикбоксинге и нокаутировал Андрея Кирсанова в ММА.