Фанаты "Спартака" осудили Михаила Ефремова

Руководитель группы болельщиков "Спартака" Олег Семёнов рассказал о реакции фанатов на ДТП со смертельным исходом, который устроил актёр Михаил Ефремов. Артист является известным болельщиком красно-белых.

По словам Семёнова, болельщики осуждают поведение Ефремова.

"Болельщики "Спартака" в выражениях не стесняются. Но в то же время против показательного процесса. Что заслужил, то пусть и получит. Рано или поздно это ждёт любого алкоголика, который успевает дожить до такой стадии алкоголизма", — приводит "Лента.Ру" слова Семёнова.

В результате ДТП погиб 57-летний житель Рязани Сергей Захаров. Мужчина от полученных травм скончался в реанимации.

Ефремову грозит срок до 12 лет лишения свободы. Днём актёр был доставлен для допроса в отделение полиции.