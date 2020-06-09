Российский футбольный союз (РФС) решил спор между "Спартаком" и "Зенитом" по поводу хозяина полуфинального матча Кубка России. В регламенте турнира была допущена ошибка - из новой редакции исчез пункт по определению поля, на котором проходят матчи 1/4 и 1/2 финала.
РФС признал ошибку и применил предыдущий регламент. Матч "Зенита" и "Спартака" состоится в Санкт-Петербурге, так как питерцы имели на один домашний матч меньше, сообщает пресс-служба РФС.
Полуфинал "Зенит" - "Спартак" должен состояться 18 июля. В другом полуфинале сыграют "Химки" и победитель пары "Шинник" - "Урал".
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