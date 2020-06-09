Российским клубам разрешили делать по пять замен

Российский футбольный союз (РФС) принял решение о внедрении временного правила пяти замен. Каждая из команд в оставшихся матчах сезона-2019/20 может сделать по три замены в игровое время и ещё по две в перерыве.

Правило распространяется на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, сообщает пресс-служба РФС в Twitter.

IFAB, орган регулирующий футбольные правила, разрешил до окончания сезона проводить по пять замен из-за пандемии коронавируса. Правило распространяется только на матчи сезона-2019/20.

Чемпионат России возобновится 19 июня. Игры запланированы до 22 июля, а финал Кубка России состоится 25-го числа.