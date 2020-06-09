Президента "Авангарда" обвиняют в незаконном обналичивании денег

Дом президента хоккейного клуба "Авангард" Максима Сушинского обыскивает экономическая полиция Санкт-Петербурга. Его и ещё нескольких бизнесменов подозревают в незаконном обналичивании денег, сообщает "Фонтанка".

По версии следствия, обналичивание происходило через официального дилера "Мерседес". Сушинский является владельцем автосалона "Авангард".

Максим Сушинский

Сушинский — известный в прошлом хоккеист. Он выступал за российские клубы с 1992 по 2012 год. В 2000 году выступал в НХЛ за "Миннесоту Уайлд".

Защитник в своей карьере провёл 894 матча. В составе сборной России выиграл чемпионат мира по хоккею-2008. Выступал на Олимпиаде-2006 в Турине, где команда заняла четвёртое место.

После завершения карьеры стал управленцем. Президентом омского клуба является с 2018 года.