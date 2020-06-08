Боец ММА Дацик получил год колонии

Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик получил один год лишения свободы. Решение вынес Сланцевский городской суд Ленинградской области. Боец проходил по делу о незаконном пересечении границы.

Дацик вместе с Дмитрием Вечкиным 21 декабря 2019 года незаконно пересекли границу с Эстонией. Другу "Рыжего Тарзана" назначено такое же наказание.

Защита спортсмена будет подавать апелляцию и прошение об УДО, сообщает "РИА Новости".

Вячеслав Дацик

Скандальны боец будет отбывать наказание в третий раз. Дацик провел в октагоне 13 боёв, в которых одержал шесть побед. В кикбоксинге провёл 8 поединков, одержав шесть побед.

В 2019 году проиграл Жерому Ле Банне в кикбоксинге и нокаутировал Андрея Кирсанова в ММА.