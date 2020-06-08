Чемпион Европы Шустов дисквалифицирован на четыре года

Чемпион Европы в прыжках в высоту Александр Шустов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Отстранение спортсмена отсчитывается с 5 июня 2020 года, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Шустова обвинили в употреблении запрещённой субстанции. Решение о дисквалификации вынес CAS.

Результаты Шустова с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года аннулированы.

Шустов - чемпион Европы 2010 года. В 2011 году выиграл бронзу на чемпионате Европы в помещении. Также на его счету победа на чемпионате России.

Реакция Шустова

Легкоатлет не согласился с решением CAS и заявил, что будет подавать апелляцию. По его словам, все допинг-пробы были чистыми.