Защитник "Зенита" Бранислав Иванович проводит последние дни в команде. Клуб не смог договориться о новом контракте с футболистом, сообщает сербский портал zurnal.rs.
Действующий контракт Ивановича продлён до фактического окончания сезона, то есть до конца июля. Чемпионат РПЛ возобновится 19 июня и завершится 22 июля. Финал Кубка России запланирован на 25-е число.
Иванович пока не принял решения по своей карьере. Он может повесить бутсы на гвоздь или перейти в "Црвену Звезду".
После выступлений за сербские клубы Иванович в 2006 году перешёл в московский "Локомотив". Проведя два сезона в столичном клубе, серб уехал в "Челси", где провёл почти 10 лет.
С лондонцами Иванович завоевал все трофеи, которые мог:
В феврале 2017 года перешёл в "Зенит", за который на данный момент провёл 119 матчей и забил 11 голов.
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