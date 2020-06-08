Иванович покинет "Зенит" в конце июля

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович проводит последние дни в команде. Клуб не смог договориться о новом контракте с футболистом, сообщает сербский портал zurnal.rs.

Действующий контракт Ивановича продлён до фактического окончания сезона, то есть до конца июля. Чемпионат РПЛ возобновится 19 июня и завершится 22 июля. Финал Кубка России запланирован на 25-е число.

Иванович пока не принял решения по своей карьере. Он может повесить бутсы на гвоздь или перейти в "Црвену Звезду".

Карьера Ивановича

После выступлений за сербские клубы Иванович в 2006 году перешёл в московский "Локомотив". Проведя два сезона в столичном клубе, серб уехал в "Челси", где провёл почти 10 лет.

С лондонцами Иванович завоевал все трофеи, которые мог:

чемпионат Англии (2 раза);

Кубок Англии (3);

Кубок лиги;

Суперкубок Англии;

Лигу чемпионов;

Лигу Европы.

В феврале 2017 года перешёл в "Зенит", за который на данный момент провёл 119 матчей и забил 11 голов.