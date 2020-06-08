"Локомотив" и "Динамо" провели матч с согласия Роспотребнадзора

"Локомотив" и московское "Динамо" 7 июня провели товарищеский матч в Москве. Игра была согласована с Роспотребнадзором, сообщает "СЭ".

Матч прошёл при строгих нормах безопасности. Из посторонних был только главный тренер сборной России Станислав Черчесов со своим штабом.

Игра завершилась со счётом 1:1. В составе динамовцев гол забил Кирилл Панченко. За "Локо" сыграл защитник бело-голубых Владислав Рыков.

Чемпионат РПЛ возобновится 19 июня. Клубы смогут заполнить трибуны на 10% при условии согласия местных властей.

Ранее стало известно, что товарищеские матчи перед рестартом чемпионата проведут: