"Локомотив" и московское "Динамо" 7 июня провели товарищеский матч в Москве. Игра была согласована с Роспотребнадзором, сообщает "СЭ".
Матч прошёл при строгих нормах безопасности. Из посторонних был только главный тренер сборной России Станислав Черчесов со своим штабом.
Игра завершилась со счётом 1:1. В составе динамовцев гол забил Кирилл Панченко. За "Локо" сыграл защитник бело-голубых Владислав Рыков.
Чемпионат РПЛ возобновится 19 июня. Клубы смогут заполнить трибуны на 10% при условии согласия местных властей.
Ранее стало известно, что товарищеские матчи перед рестартом чемпионата проведут:
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