Пловчиху Ефимову заметили среди протестующих в США

Российская пловчиха Юлия Ефимова в Instagram поделилась видео протестов в США. Девушка проходила по одной из улиц в городе Бэнд штата Орегон и оказалась в толпе, устроившей акцию против действий полиции.

Протесты и беспорядки охватили все штаты США после того, как полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда. Инцидент произошёл 25 мая, к подавлению акций власти привлекли дополнительные силы нацгвардии. В некоторых городах был введен комендантский час.

Юлия Ефимова