Российская пловчиха Юлия Ефимова в Instagram поделилась видео протестов в США. Девушка проходила по одной из улиц в городе Бэнд штата Орегон и оказалась в толпе, устроившей акцию против действий полиции.
Протесты и беспорядки охватили все штаты США после того, как полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда. Инцидент произошёл 25 мая, к подавлению акций власти привлекли дополнительные силы нацгвардии. В некоторых городах был введен комендантский час.
Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.