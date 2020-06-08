Бразильский нападающий Вагнер Лав возвращается в Россию. По сведениям нескольких источников, футболист подпишет контракт с ЦСКА, за который выступал дважды.
Журналист из Бразилии Родриго Вессони заявил, что Вагнер даже не раздумывал над вариантом с ЦСКА. Тем более армейцы сделали более выгодное предложение 35-летнему форварду, чем "Коринтианс", за который он выступал.
"Когда появился вариант из России, Вагнер долго не раздумывал — он почти сразу принял это предложение. Он уже знаком с вашей страной, так что принял решение очень легко", — приводит Sportbox слова Вессони.
Сам Вагнер пока не подтвердил информацию, но сообщил, что объявит о своём решении в понедельник, 8 июня.
"Только в понедельник я скажу, где буду играть", — приводит RT слова Вагнера.
Информацию о переходе Лава подтвердили "Спорт-Экспресс", "Чемпионат" и другие ведущие спортивные издания страны.
Бразилец был одним из лидеров ЦСКА, победившего в Кубке УЕФА в 2007 году. В составе армейцев он провёл 259 матчей, в которых забил 124 гола.
Также бразилец выступал за такие команды:
На счету Вагнера 637 матчей в клубной карьере и 308 голов. За сборную Бразилии он провёл 20 игр, в которых забил 4 мяча.
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