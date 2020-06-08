Мейвезер высмеял решение Макгрегора завершить карьеру

Непобежденный американский боксёр Флойд Мейвезер отреагировал на решение бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора завершить карьеру. Ирландец объявил о своём решении на выходных.

Макгрегор в третий раз завершил карьеру. Это вызвало волну насмешек над бойцом.

Мейвезер отметил, что не получил реванш от Макгрегора, хотя тот пообещал побить боксёра. В 2017 году был проведен поединок по правилам бокса. Ирландец устоял до десятого раунда, после чего американец отправил его в нокаут.

"Ты сказал Майку Тайсону, что побьешь меня, если мы подеремся еще раз. А теперь ты сдаешься! Я думал, что ты хотел победить лучшего. Если надумаешь вернуться, я буду ждать, чтобы снова тебя наказать", — написал Мейвезер в комментариях в Instagram.

Карьера Макгрегора

31-летний ирландец провёл 26 боёв в смешанных единоборствах. Он потерпел четыре поражения. Победить Макгрегора смогли: