Макгрегор: Нурмагомедов не будет драться с Гэтжи

Ирландский боец Конор Макгрегор, который сегодня заявил о завершении карьеры, считает, что бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи не состоится.

Ранее бой был перенесен на сентябрь текущего года.