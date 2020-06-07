Ирландский боец Конор Макгрегор, который сегодня заявил о завершении карьеры, считает, что бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи не состоится.
Ранее бой был перенесен на сентябрь текущего года.
"Вы знаете, что произойдёт в сентябре. Что-то ещё случится, и боя не будет. Я изложил свой метод и план развития событий. Но, что бы я ни говорил, промоушен пошёл против этого. Они показывают свою силу. Мы должны были просто подраться. Я и Джастин за временный титул", — пояснил ирландец.
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