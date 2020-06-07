У футболиста Неймара украли его бразильский паспорт. Примечательно, что сам спортсмен не знал об этом пока с ним не связались журналисты.
К футболисту обратились, чтобы он прокомментировал получения помощи в Бразилии из-за пандемии коронавируса. Оказалось, что за помощью обратился злоумышленник, который похитил его удостоверение личности.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.