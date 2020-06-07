У Неймара украли бразильский паспорт

У футболиста Неймара украли его бразильский паспорт. Примечательно, что сам спортсмен не знал об этом пока с ним не связались журналисты.

К футболисту обратились, чтобы он прокомментировал получения помощи в Бразилии из-за пандемии коронавируса. Оказалось, что за помощью обратился злоумышленник, который похитил его удостоверение личности.