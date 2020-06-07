Макгрегор рассказал, почему захотел закончить карьеру

Ирландский боец Конор Макгрегор объяснил, почему он решил в очередной раз завершить карьеру.

"Эта игра перестала интересовать меня, ты постоянно ждёшь, но ничего не происходит. Я перебирал варианты следующих соперников, но на данном этапе среди них нет ни одного, кто имел бы значение", — утверждает Макгрегор.

Также ему не нравится то, что в UFC отвергают все его предложения.