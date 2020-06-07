Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможный бой Эвандера Холифилда и Майка Тайсона.

"Не знаю, кто из них выиграет. Я хотел бы сводить их на ужин и отговорить от этого боя. Я разговаривал с Майком, и он рассказал и объяснил мне свое решение. Сказал, что будет бойцом до самой смерти и что хочет сделать это. Он может сам принять решение, ведь он взрослый человек", — пояснил глава UFC.

"Я же ответил, что люблю его, выражу ему свою поддержку и посмотрю этот бой. Он по-прежнему быстрый и взрывной. Говоря про Холифилда, конечно, все мы знаем, что он воин до мозга костей. Пожелаю им обоим удачи", — добавил Уайт.