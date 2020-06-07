Известный ирландский боец ММА Конор Макрегор завершает карьеру. Причиной этого могла стать потеря мотивации.

Такое мнение озвучил президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

"Если он это сделал сейчас, то это сделано очень вовремя. Он знаменит, он богат, а самое главное — он одержал победу в последнем поединке. Для многих великих атлетов это важно — уйти на победной волне. Что будет дальше — сложно сказать", — пояснил Гаджиев.

"Может быть, он не находит мотивации для тренировок и понимает, что результат показывать не сможет, а запомниться людям человеком, который всё время проигрывает, он тоже не хочет. Мы все понимаем, что это произошло бы довольно скоро, если не сейчас, то в ближайшее время. Я не сказал бы, что про него забывают, активно обсуждались его возможные бои с Гэтжи и Хабибом, так что это не тот момент", — Гаджиев.