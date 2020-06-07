Уайт оценил заявление Макгрегора о завершении карьеры

Глава UFC Дана Уайт считает, что Конор Макгрегор не хочет драться, а хочет отдохнуть и уйти.

"Такое у нас бывало и раньше. Ему не нужно драться, если он хочет отдохнуть и уйти", — заявил Уайт на пресс-конференции.

Ранее Макгрегор уже в третий раз сообщил, что планирует завершить карьеру бойца.