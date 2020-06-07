Боец смешанного стиля Конор Макгрегор рассказал в Twitter, что планирует завершить карьеру.
"Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания!", — написал ирландец.
Для Макгрегора это уже третья попытка уйти из спорта. Ранее он заявлял об уходе в 2016 и 2019 годах, но затем возвращался в октагон.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.