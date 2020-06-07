Конор Макгрегор объявил, что завершает карьеру бойца

Боец смешанного стиля Конор Макгрегор рассказал в Twitter, что планирует завершить карьеру.

"Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания!", — написал ирландец.

Для Макгрегора это уже третья попытка уйти из спорта. Ранее он заявлял об уходе в 2016 и 2019 годах, но затем возвращался в октагон.