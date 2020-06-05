Чемпионат Крыма по футболу возобновится 4 июля

Чемпионат Крыма по футболу будет возобновлён 4 июля. Решение принято на заседании президиума Крымского футбольного союза (КФС), сообщает пресс-служба организации.

Турнир возобновится с 18-го тура и завершится 30 августа. Также будут проведены оставшиеся матчи Кубка Крыма, финал которого намечен на 5 сентября.

Чемпионат Крыма по футболу

В крымской премьер-лиге выступают восемь команд: