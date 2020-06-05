Чемпионат Крыма по футболу будет возобновлён 4 июля. Решение принято на заседании президиума Крымского футбольного союза (КФС), сообщает пресс-служба организации.
Турнир возобновится с 18-го тура и завершится 30 августа. Также будут проведены оставшиеся матчи Кубка Крыма, финал которого намечен на 5 сентября.
В крымской премьер-лиге выступают восемь команд:
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