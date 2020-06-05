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Украинский баскетболист поучаствовал в акциях протеста в США

Спорт » Командные виды » Баскетбол

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк вышел на уличный протест в городе. Он поддержал своих партнёров по команде Люка Кеннарда и Дуэйна Кейси, сообщает ESPN.

Протесты в США проходят с 25 мая, когда полицейскими был убит афроамериканец Джордж Флойд. Массовые беспорядки охватили все штаты, властям пришлось вводить дополнительные силы нацгвардии.

Святослав Михайлюк

22-летний Михайлюк проживает в США с 2014 года. На Украине он выступал за "Черкасские мавпы".

Пройдя несколько студенческих лиг, Михайлюк в 2018 году подписал контракт с "Лейкерс". Позже был обменян в "Детройт". На данный момент не провёл ни одной игры в НБА.

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