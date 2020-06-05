На дома футболистов "Бенфики" совершено нападение

Дома нескольких футболистов "Бенфики" подверглись нападению. На нескольких зданиях появились угрозы в адрес игроков, написанные баллончиком для краски, сообщает Tribuna Expresso.

Так, пострадал дом футболиста сборной Португалии Пицци. Нападение произошло через несколько часов после атаки на автобус команды.

Ранее сообщалось, что автобус "Бенфики" был атакован фанатами после матча команды в чемпионате Португалии против "Тонделы" (0:0). Автобус забросали камнями, были разбиты стёкла. Футболисты Юлиан Вайгль и Андрия Живкович получили повреждения, им была оказана помощь в больнице.

"Бенфика" лидирует в чемпионате вместе с "Порту". Команды набрали по 60 очков, до завершения чемпионата клубам необходимо провести по девять матчей.