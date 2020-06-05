"Енисей" объявил о назначении на пост главного тренера Александра Тарханова. Специалист подпишет контракт с клубом на два года или на один с возможностью продления.
Тарханов сообщил, что прибудет в Красноярск 7 июня, тогда и подпишет контракт.
"Соскучился по работе, для тренера сидеть дома тяжело. О задачах еще не говорили, надо познакомиться с командой, разговаривать", — приводит РИА "Новости" слова тренера.
Тренерскую карьеру Тарханов начал в 1987 году. В должности главного тренера работал в таких командах:
Лучшее достижение Тарханова в чемпионате России — пятое место с ЦСКА и "Крыльями". "Урал" специалист выводил в финал Кубка России.
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