Тарханов назначен главным тренером "Енисея"

"Енисей" объявил о назначении на пост главного тренера Александра Тарханова. Специалист подпишет контракт с клубом на два года или на один с возможностью продления.

Тарханов сообщил, что прибудет в Красноярск 7 июня, тогда и подпишет контракт.

"Соскучился по работе, для тренера сидеть дома тяжело. О задачах еще не говорили, надо познакомиться с командой, разговаривать", — приводит РИА "Новости" слова тренера.

Александр Тарханов

Тренерскую карьеру Тарханов начал в 1987 году. В должности главного тренера работал в таких командах:

СКА (Одесса);

"Терек";

"Пахтакор";

ЦСКА (Москва);

"Торпедо" (Москва);

"Крылья Советов";

"Сатурн" (Раменское);

"Ника" (Москва);

"Ветра" (Литва);

"Кубань";

"Химки";

"Урал";

"Славия" (Болгария);

"Пюник" (Ереван).

Лучшее достижение Тарханова в чемпионате России — пятое место с ЦСКА и "Крыльями". "Урал" специалист выводил в финал Кубка России.