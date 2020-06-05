Журнал Forbes признал игрока сборной Португалии Криштиану Роналду первым футболистом, заработавшим за карьеру 1 миллиард долларов. 650 млн нападающий получил непосредственно на футбольном поле, остальные доходы — за его пределами.
Футболист за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус" провёл 934 матча, забив 672 гола. Зарплата Роналду за сезон с бонусами составляет около 30 млн евро.
Также у футболиста есть множество рекламных контрактов. Так, у него действует пожизненный контракт Nike, по которому он получает 20 млн за сезон.
В прошлом году португалец заработал 105 млн долларов. По заработку его опередили только три знаменитости:
Среди звёзд спорта Роналду стал третьим миллиардером. Ранее это удавалось гольфисту Тайгеру Вудсу и боксёру Флойду Мейвезеру.
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