Алиса Знарок, дочь тренера "Спартака" Олега Знарка и невеста хоккеиста "Рейнджерс" Артемия Панарина, рассказала о беспорядках в США. Девушка проживает в Нью-Йорке, где самая сложная ситуация после убийства полицейскими Джорджа Флойда.
По словам Алисы, многие пользуются ситуацией, чтобы грабить магазины.
"Помимо мирных демонстраций, шествий и протестов, люди начинают пользоваться этой ситуацией, и возникают беспорядки — грабят магазины и рестораны, крушат всё на своём пути", — написала Знарок в Instagram.
Девушка сообщила, что некоторые из протестующих не являются жителями Нью-Йорка. Новости о погромах отвлекают от основной цели акций протеста — темы полицейского насилия.
"Картина очень-очень неприятная и страшная, и, к сожалению, она очень много внимания забирает от основной проблемы, от того, за что люди борются, того, что не часто показывают по новостям", — написала Алиса.
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