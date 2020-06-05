Невеста Панарина рассказала о беспорядках в Нью-Йорке

Алиса Знарок, дочь тренера "Спартака" Олега Знарка и невеста хоккеиста "Рейнджерс" Артемия Панарина, рассказала о беспорядках в США. Девушка проживает в Нью-Йорке, где самая сложная ситуация после убийства полицейскими Джорджа Флойда.

По словам Алисы, многие пользуются ситуацией, чтобы грабить магазины.

"Помимо мирных демонстраций, шествий и протестов, люди начинают пользоваться этой ситуацией, и возникают беспорядки — грабят магазины и рестораны, крушат всё на своём пути", — написала Знарок в Instagram.

Девушка сообщила, что некоторые из протестующих не являются жителями Нью-Йорка. Новости о погромах отвлекают от основной цели акций протеста — темы полицейского насилия.