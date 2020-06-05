В Португалии на автобус с игроками "Бенфики" совершено нападение. Инцидент произошёл сегодня ночью, транспортное средство забросали камнями, сообщает A Bola.
В результате происшествия пострадали футболисты Андрия Живкович и Юлиан Вайгль. Они получили порезы от разлетевшихся стёкол. Игрокам была оказана помощь в больнице.
"Бенфика" возвращалась на базу с домашнего матча чемпионата Португалии против "Тонделы", завершившегося со счётом 0:0. Нападавших не остановил конвой сопровождения команды.
Sou Portista, mas o que aconteceu no Benfica é uma vergonha para o nosso país. Acho que as pessoas levam o gosto por um clube demasiado a sério.— StellaPolaris13 🇵🇹 (@SPolaris13) June 4, 2020
Vamos pôr o futebol português melhor, mesmo que seja uma missão impossível.#Benfica #benficaTondela pic.twitter.com/1T5bBcJEJo
Чемпионат Португалии был возобновлён 3 июня. В турнирной таблице лидируют "Бенфика" и "Порту", которые набрали по 60 очков. Другие команды значительно отстают от грандов, до завершения турнира осталось провести 9 туров.
Пресс-служба клуба сообщила, что нападавшие пока не опознаны. "Бенфика" собирает информацию для передачи дела в полицию и привлечения к ответственности.
Лига официально осудила поступок нападавших. Футбольные власти назвали их не болельщиками, а преступниками.
"Неприемлемо, что такие события продолжают иметь место в обществе. Они не футбольные фанаты, а преступники", — говорится в заявлении Лиги.
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