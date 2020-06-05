Футболист ФНЛ разозлил россиян словами о своей зарплате

Полузащитник "Нижнего Новгорода" Иван Темников рассказал о том, почему не все футболисты охотно идут на снижение зарплаты на время пандемии коронавируса. По словам игрока, у многих размер оклада не позволяет согласиться на такой шаг.

Темников заявил, что уровень его зарплаты составляет 200-400 тыс. месяц, поэтому прожить с сокращением невозможно.

"Одно дело, когда ты получаешь 2-4 миллиона рублей в месяц, и другое — 200-400 тысяч. У всех футболистов семьи, кредиты и так далее", — приводит НТВ слова Темникова.

Высказывание футболиста вызвало волну негодования среди россиян. Многие не понимают, за что игроки получают такие деньги и советуют попробовать прожить на 30 тыс. рублей в месяц.

Ранее "Правда.Ру" беседовала с тренером "Химок" Сергеем Юраном. По его словам, футболист не сможет прожить на 100 тыс. рублей в месяц.

Иван Темников

31-летний Темников выступает за клуб ФНЛ "Нижний Новгород" с 2019 года. Ранее он играл за:

"Сатурн";

"Урал";

"Динамо" (Брянск);

"Рубин";

"Терек";

"Томь";

"Динамо" (Москва).

Имеет в своём активе один матч за молодёжную сборную России, один матч — за вторую сборную.