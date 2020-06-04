Президент "Динамо" прокомментировал информацию о назначении Сёмина

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отказался обсуждать информацию о возможном назначении Юрия Сёмина главным тренером. По его словам, у команды есть тренер.

"Я не хочу даже... У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю", - приводит "СЭ" слова Суркиса.

Ранее сообщалось, что Сёмин является главным кандидатом на смену Алексею Михайличенко. У команды возникли проблемы в чемпионате - киевляне занимают четвёртое место, давно упустив шансы на борьбу за чемпионство.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о реакции болельщиков киевлян на возможное назначение Сёмина. Она оказалась крайне негативной.