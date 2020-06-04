Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отказался обсуждать информацию о возможном назначении Юрия Сёмина главным тренером. По его словам, у команды есть тренер.
"Я не хочу даже... У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю", - приводит "СЭ" слова Суркиса.
Ранее сообщалось, что Сёмин является главным кандидатом на смену Алексею Михайличенко. У команды возникли проблемы в чемпионате - киевляне занимают четвёртое место, давно упустив шансы на борьбу за чемпионство.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о реакции болельщиков киевлян на возможное назначение Сёмина. Она оказалась крайне негативной.
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