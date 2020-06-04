Латвийский судья ФИФА Андрис Трейманис попал в неприятную историю — судью обвинили в расизме. Во время товарищеского матча между рижскими клубами РФШ и "Рига" он показал средний палец ивуарийцу Седрику Куадьо.
Картинка из телетрансляции моментально попала в Интернет. Трейманиса обвинили в расизме и оскорблении темнокожего футболиста.
Трейманису пришлось объяснять свой поступок — на самом деле он не оскорблял ивуарийца, а показал палец, чтобы объяснить футболисту причину удаления. За несколько секунд до этого Куадьо показал средний палец своему сопернику.
Опубликовано Andris Treimanis Суббота, 30 мая 2020 г.
"За это по правилам игры нужно удалять. Игрок, увидев перед собой красную карточку, поначалу не понял, за что он ее получил. Устное объяснение он не понял. Пришлось повторить его жест, чтобы он всё понял", — написал Трейманис в Facebook.
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