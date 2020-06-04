Латвийский судья объяснил, зачем показал средний палец африканцу

Латвийский судья ФИФА Андрис Трейманис попал в неприятную историю — судью обвинили в расизме. Во время товарищеского матча между рижскими клубами РФШ и "Рига" он показал средний палец ивуарийцу Седрику Куадьо.

Картинка из телетрансляции моментально попала в Интернет. Трейманиса обвинили в расизме и оскорблении темнокожего футболиста.

Трейманису пришлось объяснять свой поступок — на самом деле он не оскорблял ивуарийца, а показал палец, чтобы объяснить футболисту причину удаления. За несколько секунд до этого Куадьо показал средний палец своему сопернику.

Опубликовано Andris Treimanis Суббота, 30 мая 2020 г.