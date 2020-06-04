У Миранчука есть три варианта в Италии

Интерес к футболисту "Локомотива" Алексею Миранчуку проявляют три итальянских клуба. Трансфер может состояться 1 сентября, когда в Италии откроется "летнее" окно.

По сведениям Betting Insider, футболистом интересуется "Фиорентина". "Спорт-Экспресс" сообщает о том, что также игрок может продолжить карьеру в "Аталанте" и "Роме".

Ни один из клубов не начал официальных переговоров с "Локомотивом". Информацию об "Аталанте" подтверждают итальянские источники.

Алексей Миранчук

По оценке авторитетного портала transfermarkt, стоимость 24-летнего россиянина оценивается в 14,5 млн евро. В своей карьере он выступал только за "Локо" — за основную команду с 2013 года провёл 212 матчей, в которых забил 34 гола.

В сборной России Миранчук выступает с 2015 года. Он провёл 25 матчей, забив пять мячей.