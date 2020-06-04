Казанский "Рубин" собирается выплатить долг словенской "Олимпии" до августа. По словам гендиректора клуба Рустема Сайманова, задолженность составляет 20-30 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что ФИФА запретила казанцам регистрировать новичков. Долг "Рубина" образовался из-за невыплаты неустойки по трансферу Филипа Уремовича, которого купили в 2018 году.

"Конечно же, мы погасим долг. Регистрационный трансферный период начинается в августе, до этой даты еще много времени. А сумма составляет 20-30 тысяч евро", — приводит "Чемпионат" слова Сайманова.