Футболист Диего Коста получил шесть месяцев тюрьмы

Футболист "Атлетико" Диего Коста получил тюремный срок за неуплату налогов в Испании. Суд приговорил его к заключению на шесть месяцев, сообщает ESPN.

Вместе с тем, футболист не будет отбывать наказание. Он признал вину и заплатит штраф в размере 36 тысяч евро.

Коста признан виновным в неуплате 1,37 млн евро налогов. Ранее он заплатил 1,14 млн задолженности. Сейчас суд вынес решение о штрафе в размере 543 тыс. евро.

Диего Коста

Коста выступает в Испании с 2007 года. Он играл за пять разных команд:

"Сельта";

"Альбасете";

"Вальядолид";

"Райо Вальекано";

"Атлетико".

3,5 сезона провёл в лондонском "Челси". Всего на его счету 439 матчей в клубной карьере и 176 голов.