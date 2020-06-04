Фанаты киевского "Динамо" против назначения Сёмина из-за его паспорта

Болельщики киевского "Динамо" негативно отреагировали на новость о том, что Юрий Сёмин может возглавить команду. Ранее сообщалось, что бывший тренер "Локомотива" является главным кандидатом на смену Алексею Михайличенко.

По мнению болельщиков, Сёмин не может возглавлять киевский клуб только из-за российского паспорта. Фанаты надеются, что президент "Динамо" Игорь Суркис не пойдёт на такой шаг.

"Назначать сейчас российского тренера хоть семи пядей во лбу, хоть с тремя динамовскими сердцами — значит поругаться с ультрас, да и вообще — подставить себя по полной. Суркис на это не пойдет", — пишет один из болельщиков на фанатском сайте "Динамо". "Не хочу в это верить. Для ультрас Сёмин — в первую очередь, гражданин страны-оккупанта", — считает второй. "Почитайте, что Семин говорил об аннексии Крыма", — пишет ещё один фанат.

Реакция Сёмина

Сам Сёмин заявил, что к нему никто не обращался с предложение возглавить "Динамо".