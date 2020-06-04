Жена Малкина объяснила, почему не считает США врагом России

Анна Кастерова, жена хоккеиста "Питтсбурга" Евгения Малкина заявила, что США не являются врагом России. Ранее стало известно, что у семьи спортсмена есть американское гражданство. Новость о втором паспорте Малкина вызвала в РФ волну критики.

По словам Кастеровой, противостояние США и России — это здоровая конкуренция.

"Разве Америка — враг России? Да, у стран есть какие-то нерешенные политические вопросы, но это две огромные державы. Опять же, существует здоровая конкуренция", — приводит "СЭ" слова Кастеровой.

"Россияне завидуют американцам"

По словам девушки, люди, критикующие её мужа, завидуют американцам.

"Может быть, люди, которые так говорят, чувствуют к американцам какую-то зависть. Я не совсем понимаю эту реакцию, потому что сама живу в США. Но сильного политического противостояния между странами я не вижу", — продолжила Кастерова.

"Малкин уважает Путина"

Также Кастерова заявила, что Малкин с уважение относится к президенту России.