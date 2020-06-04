Анна Кастерова, жена хоккеиста "Питтсбурга" Евгения Малкина заявила, что США не являются врагом России. Ранее стало известно, что у семьи спортсмена есть американское гражданство. Новость о втором паспорте Малкина вызвала в РФ волну критики.
По словам Кастеровой, противостояние США и России — это здоровая конкуренция.
"Разве Америка — враг России? Да, у стран есть какие-то нерешенные политические вопросы, но это две огромные державы. Опять же, существует здоровая конкуренция", — приводит "СЭ" слова Кастеровой.
По словам девушки, люди, критикующие её мужа, завидуют американцам.
"Может быть, люди, которые так говорят, чувствуют к американцам какую-то зависть. Я не совсем понимаю эту реакцию, потому что сама живу в США. Но сильного политического противостояния между странами я не вижу", — продолжила Кастерова.
Также Кастерова заявила, что Малкин с уважение относится к президенту России.
"Женя очень уважает своего президента. Когда он приезжает в Россию, они проводят время вместе на льду. Почему бы ему его не поддержать? Я не вижу каких-то противоречий. Разве Путин и Трамп не пожимают друг другу руки?" — подытожила Кастерова.
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