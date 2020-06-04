Бывший тренер "Локомотива" Юрий Сёмин может возглавить киевское "Динамо". Он является главным кандидатом на этот пост, сообщает Sport. ua.
Сёмин уже работал с киевлянами, но ушёл из команды после конфликта с руководством. Сейчас разногласий между ним и президентом клуба Игорем Суркисом не осталось.
"Динамо" неудачно проводит сезон. Команда, которой руководит Алексей Михайличенко, за восемь туров до завершения чемпионата занимает четвёртое место в таблице.
Киевлянам необходимо выиграть борьбу за второе место, чтобы выступать в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.
Российский тренер руководил киевлянами дважды:
Под руководством Сёмина в 2009 году "Динамо" завоевало чемпионство и вышло в полуфинал Кубка УЕФА, уступив "Шахтёру". Поражение в еврокубке стало причиной увольнения тренера.
Во время второго прихода Сёмина "Динамо" завершило сезон-2010/11 на втором месте в чемпионате. Тренер был уволен после серии поражений, два из которых пришлись на матчи с "Шахтёром" (1:3, 1:4).
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