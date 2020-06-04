Юрий Сёмин снова может возглавить киевское "Динамо"

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Сёмин может возглавить киевское "Динамо". Он является главным кандидатом на этот пост, сообщает Sport. ua.

Сёмин уже работал с киевлянами, но ушёл из команды после конфликта с руководством. Сейчас разногласий между ним и президентом клуба Игорем Суркисом не осталось.

Неудачи "Динамо"

"Динамо" неудачно проводит сезон. Команда, которой руководит Алексей Михайличенко, за восемь туров до завершения чемпионата занимает четвёртое место в таблице.

"Шахтёр" — 62 очка. "Заря" — 46. "Десна" — 46. "Динамо" — 46. "Александрия" — 43. "Колос" — 26.

Киевлянам необходимо выиграть борьбу за второе место, чтобы выступать в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.

Сёмин в киевском "Динамо"

Российский тренер руководил киевлянами дважды:

с декабря 2007 по май 2009 (68% побед);

с декабря 2010 по сентябрь 2012 (65% побед).

Под руководством Сёмина в 2009 году "Динамо" завоевало чемпионство и вышло в полуфинал Кубка УЕФА, уступив "Шахтёру". Поражение в еврокубке стало причиной увольнения тренера.

Во время второго прихода Сёмина "Динамо" завершило сезон-2010/11 на втором месте в чемпионате. Тренер был уволен после серии поражений, два из которых пришлись на матчи с "Шахтёром" (1:3, 1:4).