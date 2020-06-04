Токио планирует провести Олимпиаду в ограниченном формате

Губернатор Токио Юрико Коикэ сообщила о том, что Олимпиада-2020 может пройти в ограниченном формате. Власти Японии примут решение, если "добьются понимания со стороны граждан".

Ситуация связана с пандемией коронавируса. Олимпиаду не удалось провести в 2020 году, она была перенесена на следующее лето и должна состояться с 23 июля по 8 августа.

По сведениям газеты "Иомиури", ограниченный план проведения Игр включает в себя: