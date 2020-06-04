Бывшая модель Playboy Анамария Продан стала владельцем футбольного клуба "Германштадт" из румынского города Сибиу. Команда выступает в высшей лиге чемпионата Румынии, но имеет финансовые проблемы.
О сделке сообщила пресс-служба "Германштадта". Продан займётся поиском инвесторов, чтобы погасить долг в размере 700 тыс. евро. Её муж, румынский тренер Лорентиу Регенкампф, будет участвовать в спортивном управлении клубом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сейчас "Германштадт" занимает третье место во второй группе чемпионата Румынии. Команды этой восьмёрки ведут борьбу за выживание в Лиге 1 на следующий сезон. Румынский чемпионат должен возобновиться 12 августа.
Трубоукладчик "Александр Черский" может достраивать "Северный поток-2", не опасаясь американских санкций.