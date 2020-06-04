Бывшая модель Playboy стала владельцем футбольного клуба в Румынии

Бывшая модель Playboy Анамария Продан стала владельцем футбольного клуба "Германштадт" из румынского города Сибиу. Команда выступает в высшей лиге чемпионата Румынии, но имеет финансовые проблемы.

О сделке сообщила пресс-служба "Германштадта". Продан займётся поиском инвесторов, чтобы погасить долг в размере 700 тыс. евро. Её муж, румынский тренер Лорентиу Регенкампф, будет участвовать в спортивном управлении клубом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🙏🍀❤️ #stayhome Публикация от Anamaria Prodan Reghecampf (@anamariaprodanreghecampf) 30 Мар 2020 в 7:39 PDT

Сейчас "Германштадт" занимает третье место во второй группе чемпионата Румынии. Команды этой восьмёрки ведут борьбу за выживание в Лиге 1 на следующий сезон. Румынский чемпионат должен возобновиться 12 августа.