Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) определила очертания возобновления сезона-2019/20. Все игры пройдут в одном месте — парке Disney World в Орландо, сообщает ESPN.
Сезон возобновится 31 июля и продлится до 12 октября. Участие в завершающей стадии примут 22 команды. В список вошли клубы, которые на момент остановки были в восьмёрке лучших в каждой из конференций, а также команды, которые отставали не более чем на шесть побед.
Команды проведут предварительный турнир для определения номеров посева. Также возможно проведение предварительного раунда плей-офф, если девятая команда будет отставать от восьмой не более чем на четыре победы.
Трубоукладчик "Александр Черский" может достраивать "Северный поток-2", не опасаясь американских санкций.