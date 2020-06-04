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Сезон НБА возобновится 31 июля с участием 22 команд

Спорт » Командные виды » Баскетбол

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) определила очертания возобновления сезона-2019/20. Все игры пройдут в одном месте — парке Disney World в Орландо, сообщает ESPN.

Сезон возобновится 31 июля и продлится до 12 октября. Участие в завершающей стадии примут 22 команды. В список вошли клубы, которые на момент остановки были в восьмёрке лучших в каждой из конференций, а также команды, которые отставали не более чем на шесть побед.

Западная конференция

  • "Лейкерс";
  • "Клипперс";
  • "Денвер";
  • "Юта";
  • "Оклахома";
  • "Хьюстон";
  • "Даллас";
  • "Мемфис";
  • +
  • "Портленд";
  • "Нью-Орлеан";
  • "Сакраменто";
  • "Сан-Антонио";
  • "Финикс".

Восточная конференция

  • "Милуоки";
  • "Торонто";
  • "Бостон";
  • "Майами";
  • "Индиана";
  • "Филадельфия";
  • "Бруклин";
  • "Орландо";
  • +
  • "Вашингтон".

Команды проведут предварительный турнир для определения номеров посева. Также возможно проведение предварительного раунда плей-офф, если девятая команда будет отставать от восьмой не более чем на четыре победы.

нба баскетбол
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