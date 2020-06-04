Сезон НБА возобновится 31 июля с участием 22 команд

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) определила очертания возобновления сезона-2019/20. Все игры пройдут в одном месте — парке Disney World в Орландо, сообщает ESPN.

Сезон возобновится 31 июля и продлится до 12 октября. Участие в завершающей стадии примут 22 команды. В список вошли клубы, которые на момент остановки были в восьмёрке лучших в каждой из конференций, а также команды, которые отставали не более чем на шесть побед.

Западная конференция

"Лейкерс";

"Клипперс";

"Денвер";

"Юта";

"Оклахома";

"Хьюстон";

"Даллас";

"Мемфис";

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"Портленд";

"Нью-Орлеан";

"Сакраменто";

"Сан-Антонио";

"Финикс".

Восточная конференция

"Милуоки";

"Торонто";

"Бостон";

"Майами";

"Индиана";

"Филадельфия";

"Бруклин";

"Орландо";

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"Вашингтон".

Команды проведут предварительный турнир для определения номеров посева. Также возможно проведение предварительного раунда плей-офф, если девятая команда будет отставать от восьмой не более чем на четыре победы.