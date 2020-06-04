Россия может принять финал Лиги чемпионов в этом году

УЕФА разрабатывает план проведения заключительных стадий Лиги чемпионов. Четвертьфиналы, полуфинал и финал турнира могут пройти в формате "Финала восьми" в одной стране. Тогда в каждом из противостояний будут сыграны по одному матчу.

По сведениям Bild, УЕФА хочет, чтобы были задействованы четыре стадиона в радиусе 100 километров. Заявку на проведение уже подала Германия.

Также на турнир претендуют Португалия и Россия, но эти страны еще не оформили свои заявки. Турнир могут принять Лиссабон или Москва. В столице России есть четыре подходящих стадиона:

"Лужники";

"Открытие Арена";

"ВТБ Арена";

"ВЭБ Арена".

Финал Лиги чемпионов был запланирован в Стамбуле. Из-за пандемии коронавируса у УЕФА вряд ли получится организовать доигровку турнира в привычном формате, поэтому рассматривается вариант "Финала восьми", а Турция не сможет его принять. Игры должны пройти в августе.

Отметим, финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 должен состояться на стадионе в Санкт-Петербурге.