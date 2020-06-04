УЕФА разрабатывает план проведения заключительных стадий Лиги чемпионов. Четвертьфиналы, полуфинал и финал турнира могут пройти в формате "Финала восьми" в одной стране. Тогда в каждом из противостояний будут сыграны по одному матчу.
По сведениям Bild, УЕФА хочет, чтобы были задействованы четыре стадиона в радиусе 100 километров. Заявку на проведение уже подала Германия.
Также на турнир претендуют Португалия и Россия, но эти страны еще не оформили свои заявки. Турнир могут принять Лиссабон или Москва. В столице России есть четыре подходящих стадиона:
Финал Лиги чемпионов был запланирован в Стамбуле. Из-за пандемии коронавируса у УЕФА вряд ли получится организовать доигровку турнира в привычном формате, поэтому рассматривается вариант "Финала восьми", а Турция не сможет его принять. Игры должны пройти в августе.
Отметим, финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 должен состояться на стадионе в Санкт-Петербурге.
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