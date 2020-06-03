Экс-футболист "Локомотива" обвинил Аршавина в расизме

Бывший полузащитник "Локомотива" Лари Кингстон рассказал о случаях проявления расизма в России. Футболист отметил, что сталкивался с дискриминацией как со стороны болельщиков, так и со стороны соперников.

"Однажды в супермаркете в Самаре кучка парней смотрела на меня и имитировала обезьяньи выкрики. А когда я выступал за "Локомотив", один из фанатов на парковке обвинил меня в поражении, назвав обезьяной", — приводит "СЭ" слова Кингстона.

По словам Кингстона, его оскорблял Андрей Аршавин, когда "Локомотив" играл против "Зенита".

"Андрей Аршавин спорил со мной в одном из эпизодов и произнес слово "обезьяна". Но это нормально, я не обижаюсь на такие вещи. Такое случается", — заявил Кингстон.

Лари Кингстон

Футболист сборной Ганы выступал в России с 2004 по 2007 год. Он играл в трёх разных клубах: