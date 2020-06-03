Баскетболист "Портленда" Кармело Энтони высказался о протестах в США. 25 мая полицейскими в Миннеаполисе был убит афроамериканец Джордж Флойд, что вызвало массовые беспорядки.
Акции протеста проходят уже во всех штатах. Во многих случаях протестующие бьют витрины и сжигают целые здания. Власти ввели дополнительные силы нацгвардии.
По мнению Энтони, руководство США объявило войну собственным гражданам. В этом он обвинил президента Дональда Трампа.
"Трамп объявил войну американцам, которые протестуют против убийства чернокожих. Человек, убивший Джорджа Флойда, до сих пор не арестован.
Америку разрушают и сжигают. А они отказываются даже обвинить офицеров, которые убили чернокожего на глазах у всего мира. Они скорее все потеряют, чем дадут справедливость чернокожему! Подумайте над этим", — написал Энтони в Instagram.
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