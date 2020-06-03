У Драчёва появился шанс избежать перевыборов в СБР

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв имеет шанс остаться на своём посту без перевыборов. Ранее правление СБР назначило внеочередную отчётно-выборную конференцию, на которой может состояться голосование за кандидатов в президенты.

Вместе с тем если третья часть делегатов конференции поддержит Драчёва, выборы не состоятся. Такой пункт записан в уставе организации, сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу СБР.

В конференции СБР имеют право голоса около 50 делегатов. Полномочия Драчёва истекают в 2022 году.