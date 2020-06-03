Протестующие в США сожгли зал тренера Тони Фергюсона

Эдди Браво, тренер бойца UFC Тони Фергюсона, сообщил о том, что его зал бренда "10th Planet Long Beach Jiu-Jitsu" был сожжён протестующими в США. Работники заведения пытались остановить участников беспорядков, но один из них бросил бутылку с зажигательной смесью в здание.

В итоге загорелся магазин одежды, сгорел и зал. Браво в Instagram начал сбор средств на восстановление помещения.

Акции протеста и беспорядки в США происходят после убийства полицейскими Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Инцидент произошёл 25 мая. Видео с задержанием и смертью мужчины попало в сеть, после чего беспорядки охватили практически всю страну.