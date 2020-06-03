Погребняка выписали из больницы с коронавирусом

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил о выписке из больницы футболиста команды Павла Погребняка. Ранее у него был диагностирован коронавирус COVID-19.

Инфекцию обнаружили во время общекомандного тестирования 22 мая. Заболевание протекало в лёгкой форме, но затем у футболиста обнаружили двустороннюю пневмонию. Также заболели члены его семьи.

По словам Иванова, после выписки какое-то время Погребняк не сможет тренироваться с командой.

"Павла вчера выписали из больницы. Тренироваться с командой он пока не будет. Будет находиться под присмотром врачей, когда они разрешат, тогда приступит к работе с командой", — сказал Иванов.

"Урал" продлил контракт с Погребняком до конца июля, когда должно состояться фактическое завершение сезона. В этом розыгрыше чемпионата РПЛ нападающий забил четыре гола.