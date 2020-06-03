Футболисты "Барселоны" не пошли на повторное сокращение зарплаты

Футболисты "Барселоны" не согласились с руководством клуба на снижение зарплаты. Ранее игрокам были снижены оклады на время перерыва из-за пандемии коронавируса.

Президент клуба Хосеп Бартомеу обратился к футболистам на тренировке с просьбой снизить зарплату еще раз, до фактического окончания сезона. Футболисты ответили отказом, сообщает RAC1.

За три месяца клуб смог сэкономить около 40 млн евро, что позволило не сокращать персонал.

"Барселона" должна выйти на поле 13 июня в матче против "Мальорки". Каталонцы — лидеры чемпионата.