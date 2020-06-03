Широкова назвали "главным алкоголиком современного футбола"

Бывший нападающий сборной России Роман Широков попал на полосы хорватской прессы из-за своего пристрастия к спиртным напиткам. Издание Sportske Novosti назвало футболиста "главным алкоголиком современного футбола".

Пил 60 дней подряд, скитался, а затем стал капитаном

С таким заголовком вышло хорватское издание. В статье приводятся слова Широкова о том, как он в 2001 году кутил на протяжении двух месяцев. Тогда у Романа была полоса неудач — до 2007 года он выступал на любительском уровне.

"Роман Широков мог сделать еще более успешную карьеру, если бы не испытывал проблем с алкоголем. Определенно, он был одним из главных пьяниц среди футболистов. Он пристрастился к алкоголю в 21 год, в период, когда надо было работать в полную силу, однако он чаще проводил время в баре, чем на поле", — говорится в статье.

По признанию самого Широкова, он после женитьбы остепенился. Тогда же пошла в гору его карьера — после 2007 года футболист выступал за:

"Химки";

"Зенит";

"Краснодар";

"Спартак";

ЦСКА.

С 2008 по 2016 год провёл за сборную России 57 матчей, забив 13 голов.